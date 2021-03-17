شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع في بداية الجلسة قبيل قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء وسط ترقب عن كثب لقرار الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.



وبدأ أمس اجتماع البنك المركزي الأمريكي لمناقشة السياسة النقدية مع استمرار جائحة "كورونا" ومعاناة الاقتصاد الأكبر في العالم من تداعيات الأزمة.



وسوف يعلن الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، وبعد سيعقد رئيس البنك المركزي "جيروم باول".



كان رئيس البنك المركزي "جيروم باول" قد صرح الشهر الماضي بأن الاقتصاد الأمريكي واجه تباطؤا في وتيرة التوظيف والتضخم، لكنه يتوقع تعافيا في وقت لاحق هذا العام.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش بأربع نقاط إلى 32830 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 110 نقاط) إلى 13361 نقطة، فيما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3948 نقطة.