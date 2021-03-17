بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 23.4 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 4ر23 نقطة ليبلغ مستوى 41ر5797 نقطة بنسبة صعود بلغت 41ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 16ر210 مليون سهم تمت عبر 9853 صفقة نقدية بقيمة 37 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر16 نقطة ليبلغ مستوى 09ر4692 نقطة بنسبة صعود بلغت 35ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر131 مليون سهم تمت عبر 4892 صفقة نقدية بقيمة 7ر9 مليون دينار (نحو 30 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر26 نقطة ليبلغ مستوى 33ر6353 نقطة بنسبة صعود بلغت 42ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر78 مليون سهم تمت عبر 4961 صفقة بقيمة 3ر27 مليون دينار (نحو 6ر84 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 16ر6 نقطة ليبلغ مستوى 48ر4869 نقطة بنسبة هبوط بلغت 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر109 مليون سهم تمت عبر 3834 صفقة نقدية بقيمة 2ر8 مليون دينار (نحو 4ر25 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (مينا) و(الراي) و(تحصيلات) و(الانظمة) أما شركات (أجيليتي) و(وطني) و(بيتك) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (صالحية) و(سنام) و(رمال) و(بترولية) الأكثر انخفاضا.