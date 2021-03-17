شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: اقتصاديات الطاقة المتجددة تمثل ركيزة الاستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظم مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، الثلاثاء ندوة عن بُعد، تحت عنوان:«مستقبل الطاقة والاستدامة»، شارك فيها نخبة من خبراء الطاقة والاقتصاد، لمناقشة مستقبل أمن الطاقة والاستدامة وتداعيات التكنولوجيات الجديدة على خريطة الطاقة في العالم في ظل التحولات التي شهدتها خريطة الطاقة في السنوات القليلة الماضية، وتزايد الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة من جانب العديد من دول العالم، باعتبارها تشكل طاقة المستقبل.

وفي بداية فعاليات الندوة، أعرب الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث والاستشارات» في كلمته الترحيبية، التي ألقتها بالنيابة عنه، عليا الجنيبي الباحثة بمركز «تريندز»، عن شكره وتقديره للخبراء والباحثين المشاركين في فعاليات هذه الندوة، التي تتناول واحدة من القضايا التي ترتبط بمستقبل الاقتصاد والاستدامة في العالم، خاصة في ظل التوجه العالمي المتنامي نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة، باعتبارها طاقة المستقبل.

* محمد العلي: توجه عالمي نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة

* مديرة «قومبوك»: جائحة كورونا أعادت النظر في سياسات الطاقة

وأدارت فعاليات الندوة، تاتيانا أنتونيلي أبيلا المؤسس والمدير الإداري لمؤسَّسة «قومبوك» بدولة الإمارات، التي أشارت إلى أن قضية الطاقة والاستدامة تمثل واحدة من الأهداف الإنمائية التي تركز عليها الأمم المتحدة في مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن جائحة كورونا أعادت النظر في سياسات الطاقة العالمية، وجعلت التركيز على الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة والتغير المناخي في مقدمة الأهداف التي يعمل على تحقيقها العديد من دول العالم.

وتطرق د. إيلاي رتيغ باحث أول في مركز بحوث السياسات والاستراتيجيات البحرية بإسرائيل،إلى الحوافز غير البيئية وكيف أنها تسلط الضوء على الفرص والعقبات التي تعترض مستقبل الانتقال في مجال الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن التخفيف من آثار التغير المناخي والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لا يشكل دائماً الحافز الرئيسي للدول لكي تنتقل إلى مصادر أنظف لتوليد الكهرباء، وفي حالة إسرائيل ودول الخليج العربية، كان التوجه نحو الطاقة الشمسية في العقد الماضي مدفوعاً باحتياجات اقتصادية وأمنية في الأساس وليس بمخاوف بيئية طويلة المدى.

وأشارت د. فالنتينا ديدي الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة كي بي آر (KBR) المملكة المتحدة إلى أن النمو السكاني المستمر ونمو معدلات الناتج المحلي الإجمالي وزيادة استهلاك الطاقة كلها عوامل ستعزز التحول نحو الطاقة المتجددة والمستدامة. وأكدت أهمية الاقتصاد الدائري الذي يستهدف تقليل المُهدَر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان.

معهد اقتصاديات الطاقة باليابان

وتناول د. كوباياشي أمانيه باحث أول في معهد اقتصاديات الطاقة باليابان في ورقته التكنولوجيات الجديدة ومستقبل الوقود الأحفوري من وجهة نظر آسيوية، مشيراً إلى أن سياسة الطاقة اليابانية ظلت تعاني «اختلالاً» في التوازن بين أمن الطاقة، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والسلامة، حيث يبلغ معدل اكتفاء اليابان الذاتي من الطاقة نحو 10%، وهذا يعد ثاني أقل معدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لأن معظم محطات الطاقة النووية قد توقفت بعد الزلزال الكبير والتسونامي الذي ضرب شرق اليابان في عام 2011، فضلاً عن أن اليابان تستورد معظم الوقود الأحفوري، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم.

وتطرقت سارة الحارثي، مدير تطوير الأعمال لمشاريع الطاقة المتجددة في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية في كلمتها أمام الندوة إلى واقع التكنولوجيات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون هناك بنية تحتية ذكية ومتطورة، لتستجيب لمتطلبات تطوير اقتصاديات الطاقة المتجددة، لكن المشكلة تتمثل في أن هذه البنية التحتية ليست على مستوى الكفاءة المطلوبة في بعض دول المنطقة.

واستشرف جيرمي م. مارتن نائب رئيس إدارة الطاقة والاستدامة في معهد الأمريكيتين بالولايات المتحدة في كلمته أمام الندوة مستقبل الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن العالم يمر اليوم بتحولات كبيرة؛ فمع وصول إدارة بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يصبح ثلثا الغازات الدفيئة في العالم محصورة في دول ملتزمة بخفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر، فيما لا يوجد سوى القليل من الدول التي لديها تدابير كافية لتحقيق هذا الهدف.