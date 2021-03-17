شكرا لقرائتكم خبر عن حوار اقتصادي إماراتي - فرنسي 22 مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في إطار أيام الأعمال الإماراتية الفرنسية المرتقبة في الفترة من 22 إلى 24 مارس والتي تقام بهدف تعزيز الروابط التجارية بين دولة الإمارات وفرنسا، ستعمل منطقة «إيكس ـ مارسيليا ـ بروفانس» ثاني منطقة حضرية فرنسية، على الترويج لمزاياها لدى أصحاب المصالح الاقتصادية في الشرق الأوسط.

فخلال هذه الفترة التي تسبق المعرض العالمي «إكسبو 2020»، الذي سيقام من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، ستسهم «إيكس ـ مارسيليا» من خلال وكالتها بروفانس بروموشن المكلفة بالترويج لهذه المنطقة، في الحوار الاقتصادي بين فرنسا والإمارات. الهدف هو تطوير التعاون الثنائي مع أصحاب المصالح الاقتصادية في الشرق الأوسط من خلال تسليط الضوء على جاذبية المنطقة وإمكانات الاستثمار المرتبطة بالموضوعات الرئيسية الثلاثة للمعرض العالمي: الفرص، التنقل والاستدامة.

وكجزء من هذه الاستراتيجية، سيشارك ميناء مارسيليا ـ فوس في فعالية رئيسية تقام خلال أيام الأعمال الإماراتية الفرنسية المنظمة من قبل مجلس الأعمال الفرنسي في دبي، ويتمحور أحد أهدافها الرئيسية حول إبراز الرغبة في زيادة الحركة البحرية بين مراكز التجارة العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا عبر ميناء مارسيليا ـ فوس، كما سيتم تسليط الضوء على المنطقة الصناعية مارسيليا ـ فوس التي تحيط بالميناء وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية في مناطقها اللوجستية، كوسيلة لجذب مشاريع جديدة إلى منطقة بروفانس.

كما ستشهد أيام الأعمال الإماراتية الفرنسية مشاركة موانئ دبي العالمية، مما سيسهم في إبراز أهمية شركتها الفرعية، مجموعة «بورت سينيرجي» التي تمثل أحد أهم مشغلي الموانئ في فرنسا وتلعب دوراً رئيسياً في ميناء مرسيليا ـ فوس، بالشراكة مع مجموعة «سي إم إيه ـ سي جي إم» شركة الشحن رقم 3 على مستوى العالم التي تتخذ من مرسيليا مقراً لها.