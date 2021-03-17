الاقتصاد

اقتصاد ألمانيا ينكمش 2% في الربع الأول

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شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد ألمانيا ينكمش 2% في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين: «رويترز» 
قال مجلس المستشارين الاقتصاديين للحكومة الألمانية، الأربعاء، إنه يتوقع انكماش أكبر اقتصاد أوروبي بنحو 2% في الربع الأول من العام الجاري، بسبب إجراءات الإغلاق الرامية لاحتواء جائحة كوفيد ـ 19.
وقلص المجلس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بأكمله إلى 3.1%، مقارنة مع 3.7%، كان يتوقعها سابقاً.
ويتوقع أن يصل الاقتصاد إلى مستواه قبل الأزمة بحلول نهاية السنة 2021-2022، وأن ينمو 4% في العام المقبل.
وقال المجلس في بيان: «لا يزال أكبر تهديد، هو تطور جائحة فيروس . والسؤال عن مدى سرعة تمكن الاقتصاد من العودة لطبيعته مرهون بشكل أساسي بالتقدم على صعيد التطعيم»، ليعطي أول توقع رسمي بشأن التأثير في أول 3 أشهر من العام.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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