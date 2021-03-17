شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد ألمانيا ينكمش 2% في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين: «رويترز»

قال مجلس المستشارين الاقتصاديين للحكومة الألمانية، الأربعاء، إنه يتوقع انكماش أكبر اقتصاد أوروبي بنحو 2% في الربع الأول من العام الجاري، بسبب إجراءات الإغلاق الرامية لاحتواء جائحة كوفيد ـ 19.

وقلص المجلس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بأكمله إلى 3.1%، مقارنة مع 3.7%، كان يتوقعها سابقاً.

ويتوقع أن يصل الاقتصاد إلى مستواه قبل الأزمة بحلول نهاية السنة 2021-2022، وأن ينمو 4% في العام المقبل.

وقال المجلس في بيان: «لا يزال أكبر تهديد، هو تطور جائحة فيروس كورونا. والسؤال عن مدى سرعة تمكن الاقتصاد من العودة لطبيعته مرهون بشكل أساسي بالتقدم على صعيد التطعيم»، ليعطي أول توقع رسمي بشأن التأثير في أول 3 أشهر من العام.