شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع الإمارات الرقمية على طاولة القمة العالمية لمجتمع المعلومات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في المعرض الافتراضي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، بصفتها الراعي البلاتيني للحدث، حيث تستعرض الهيئة عدداً من أهم مشاريعها ومبادراتها خلال العام الماضي الذي شهد إجراءات غير مسبوقة نتيجة الظرف الطارئ الذي اجتاح العالم.

ويشكل هذا المعرض فرصة مثالية للأطراف المعنية من أجل التواصل والتعلم وإقامة الشراكات؛ إذ يوفر المعرض الافتراضي لهذا العام، مساحة للشركاء والعارضين لعرض خدماتهم ومنتجاتهم ومشاريعهم، وتوفير فرص للتواصل من خلال المنصة الافتراضية للقمة العالمية للمعرفة.

استمرارية الحياة

وفي كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح المعرض الافتراضي، هنأ المهندس ماجد المسمار نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات، الاتحاد الدولي على افتتاح هذا المعرض الذي يشكل دليلاً واضحاً على تصميم الدول أعضاء الاتحاد على الحفاظ على استمرارية الحياة، في ظل الظروف الصعبة التي لا يزال العالم يواجهها. وأضاف: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى المستقبل، وخططها مستوحاة من قيم التسامح والتفاعل العالمي والإنسانية، ويتضح هذا في العديد من المشاريع الإماراتية المرشحة لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021، والتي ندعوكم للتعرف إليها، ونشكركم مقدماً على تفاعلكم مع هذه المشاريع».

وخلال المعرض تعرف الزوار إلى مشاريع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية خلال العام الماضي، حيث استعرضت الهيئة مبادراتها في التصدي لفيروس كوفيد ـ 19، ونجاح الدولة في أن تكون أول دولة عربية، وخامس دول العالم التي تصل إلى المريخ، كما سلطت الهيئة الضوء على هاكاثون الإمارات، وتسخيره البيانات المفتوحة لخدمة وسعادة المجتمع. وتعرف زوار المعرض إلى البرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية الهيئة الافتراضية، إضافة إلى مشروع الهوية الرقمية، ومبادرة صنف للألعاب الإلكترونية، وأسلوب الحياة الرقمية الذي تنتهجه الدولة.