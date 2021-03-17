شكرا لقرائتكم خبر عن خبر مختبر دبي المركزي يفوز بجائزة Ostar والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق مختبر دبي المركزي ببلدية دبي إنجازاً عالمياً جديداً من خلال فوزه بجائزة Ostar العالمية (Super level) عن فئة أفضل المشاريع لعام 2021، وذلك عن مبادرة إعادة استخدام الخرسانة الفائضة في المشاريع الإنشائية والمنتجة من قبل مصانع الخرسانة وإمكانية توريدها أو استخدامها مرة أخرى ضمن الضوابط والشروط الفنية للمواصفة الخاصة ببلدية دبي.

وأفاد المهندس أمين أحمد أمين مدير إدارة مختبر دبي المركزي بالبلدية أن هذه المبادرة تسهم بشكل فعّال في تقليل كمية المخلفات الإنشائية وخاصةً مخلفات مادة الخرسانة، بالإضافة إلى تقليل نسبة التلوث وتحسين البيئة، الأمر الذي يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية ويجسد رؤية بلدية دبي في بناء مدينة سعيدة ومستدامة، وبناءً على الإحصاءات يبلغ إنتاج الخرسانة في إمارة دبي 25 مليون متر مكعب تقريباً خلال السنة.

كما أوضح عارف حسين المرزوقي مدير قسم تقييم المطابقة للمنتجات في المختبر أنه بلغ عدد المصانع التي طبقت هذه المبادرة 68 مصنعاً، وعدد 1689 سيارة خلط تابعة لـ 47 شركة مسجلة في الإمارة.