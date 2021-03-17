شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق استقبال المشاريع البحثية المبتكرة لبرنامج الاستمطار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أكد المركز الوطني للأرصاد من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، التابع له إغلاق ووقف استقبال المقترحات البحثية الأولية في مجال الاستمطار من مختلف دول العالم ضمن دورته الرابعة التي انطلقت مطلع العام الجاري، اليوم الخميس الموافق 18 مارس/ آذار 2021 عبر الموقع الإلكتروني www.UAEEP.ae على أن تبدأ مرحلة الاختيار والتقييم لتحديد قائمة المشاريع النهائية المؤهلة للحصول على منحة البرنامج وقيمتها 1.5 مليون دولار أمريكي لكل مشروع موزعة على ثلاث سنوات وبواقع 550 ألف دولار سنوياً كحدٍ أقصى.

وأوضح المركز أن المشاريع البحثية المستلمة ستمر بعملية اختيار وتقييم دقيقة من قبل مراجعين دوليين يمتلكون خبرة علمية وهندسية مرتبطة بالمشاريع المقدمة؛ لضمان توفر القدرات الملائمة لتقييم أثر تلك المشاريع وأهميتها، ويتمتعون بمعرفة عامة حول القطاعات والمجالات المرتبطة بعلوم الغلاف الجوي وخاصة علوم الاستمطار في المناطق الجافة، إضافة إلى الدراية الواسعة في الحقول العلمية والهندسية، بما في ذلك إدارة وتقييم المشاريع البحثية الكبيرة.

ويسعى المركز من خلال برنامج بحوث علوم الاستمطار إلى استقطاب المزيد من الباحثين والخبراء المعنيين بأبحاث الاستمطار من أجل تسريع وتيرة البحث العلمي وتعزيز القدرات المحلية والدولية في مجال الاستمطار، فضلاً عن تقديم منظور جديد يثري الأبحاث العلمية الجارية ويدعم تطوير حلول متقدمة قائمة على الابتكار والمعرفة الجديدة؛ بهدف دعم المساعي الرامية إلى معالجة التحديات المُلحة في مجال الأمن المائي خلال السنوات المقبلة.

وتركز المشاريع البحثية التي تم استلامها على مجالات بحثية تم تحديدها من قبل خبراء وعلماء دوليين، وستفتح مجالاً واسعاً أمام استكشاف آفاق جديدة لتطوير المعرفة في علوم الاستمطار، وتعزيز مسيرة البرنامج على ضوء الخبرات والتجارب وتوجيه الجهود البحثية المستقبلية لتكون أكثر تأثيراً وفاعلية في مواجهة تحديات الأمن المائي.