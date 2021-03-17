شكرا لقرائتكم خبر عن نيشيكوري يستهدف العودة إلى مراكز الكبار في تصنيف لاعبي التنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

يشعر الياباني كي نيشيكوري بأنه في المرحلة الثانية من مسيرته، بعدما تعطل مشواره في الفترة الأخيرة بسبب الإصابات، لكن اللاعب البالغ عمره 31 عاماً قال إن هدفه يبقى العودة إلى مراكز المقدمة.

وأصبح نيشيكوري أول رجل آسيوي يبلغ المباراة النهائية في واحدة من البطولات الأربع الكبرى عندما وصل إلى نهائي أمريكا المفتوحة 2014، لكن في ظل التعرض للعديد من الإصابات، عانى اهتزازاً في المستوى وتراجع إلى المركز 41 في التصنيف العالمي.

وقال نيشيكوري للصحفيين عقب الفوز على البلجيكي ديفيد جوفين المصنف 13 بنتيجة 6-3 و7-6 في بطولة دبي: «إذا كنت أريد العودة إلى مستواي السابق، يجب أن ألعب بشراسة».

وأضاف: «سأحاول التفكير بأن هذه هي المرحلة الثانية من مشواري. لقد تعرضت للعديد من الإصابات. هذه رحلة جديدة ويجب أن أكون سعيداً».

وسبق للاعب الياباني أن وصل إلى المركز الرابع عالمياً لأول مرة في 2015، ويعود ظهور نيشيكوري الأخير ضمن أول عشرة مراكز إلى أكتوبر/تشرين الأول 2018، لكنه خضع لجراحة في المرفق بعدها بعام واحد، وغاب حوالي عشرة أشهر عن الملاعب.

وكان نيشيكوري يرغب في العودة عن طريق المشاركة ببطولة أمريكا المفتوحة 2020، لكنه غاب بعدما أصيب بفيروس كورونا.

وخاض نيشيكوري بعض المباريات بعد العودة إلى النمسا في سبتمبر/أيلول، لكنه تعرض لضربة جديدة، بسبب إصابة بالكتف خلال هزيمة في مباراة من خمس مجموعات ببطولة فرنسا المفتوحة.

وفي مؤشر إلى إمكانية التقدم في التصنيف مرة أخرى، فاز نيشيكوري على لاعبين واعدين مثل الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم والأسترالي أليكس دي مينو، وهما من ضمن أول 20 لاعباً في التصنيف سابقاً، خلال مسيرته نحو دور الثمانية في روتردام هذا الشهر.

وأردف نيشيكوري: «ألعب بشكل رائع في آخر أسبوعين. هدفي هو العودة إلى المصنفين العشرة الأوائل، وأتمنى أن أصل إلى أول خمسة مراكز»، ومضى بالقول: «أعرف أن الطريق سيكون طويلاً لأن كل اللاعبين يؤدون بشكل رائع. أحتاج إلى المزيد من التحسن، لكني أستمتع بالتحدي في الأسابيع الأخيرة».