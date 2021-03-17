شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. وزير المالية: 58 ألفا و745 طلب إحلال سيارات ملاكى وأجرة بـ7 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأربعاء 17-3-2021 عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وأبرزها تصريح الدكتور محمد معيط وزير المالية بأنه تم تلقى 58 ألفًا و745 طلب إحلال سيارات ملاكى وأجرة فى 7 محافظات، بالإضافة إلى إعلان البورصة السماح للشباب من 16 إلى 21 عاما بالتكويد بصورة "الرقم القومى".

وزير المالية: 58 ألفًا و745 طلب إحلال سيارات ملاكى وأجرة فى 7 محافظات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن عدد طلبات إحلال السيارات التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة من السيارات محلية الصنع التي تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعى، والبنزين» قد بلغ ٥٨ ألفًا و٧٤٥ طلبًا مقدمًا من أصحاب سيارات الملاكى والتاكسى فى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد، منذ ٤ يناير الماضي وحتى الآن، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة www.gogreenmasr.com.

تقرير: 23 مكتب بريد جديد فى ثلاث شهور.. و6.5 مليار جنيه قيمة صرف المعاشات

كشف التقرير الربع سنوي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع عدد مكاتب البريد علي مستوى الجمهورية إلى 4009 مكتب حتي يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة ب3986 مكتب في أبريل-يونيو 2020 ونحو 3981 في يوليو-سبتمبر 2019.

لأول مرة توقيع اتفاقية لتأسيس شركة لتصنيع الزيوت بذور القطن بمشاركة قطاع الأعمال

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات، لتأسيس شركة مشتركة في مجال عصر واستخلاص الزيوت من بذور القطن في المحالج.

البورصة: السماح للشباب من 16 إلى 21 عاما بالتكويد بصورة "الرقم القومى"

أعلنت البورصة المصرية، تمكين الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عاما، استخراج كود للاستثمار في سوق الأوراق المالية، بناءً على صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة في هذا الشأن، وذلك دعماً لتوجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي وتيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع مستويات الوعي والمعرفة المالية.

إضاءة قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون بطابا احتفالا بالذكرى الـ32 للعيد القومي لجنوب سيناء

تمت إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبي بجزيرة فرعون بطابا، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ32 للعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

‎وأوضح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن جزيرة فرعون تقع فى أقصى شمال خليج العقبة وبُنيت عليها هذه القلعة لتكون نقطة حصينة لحماية الطرق البرية والبحرية بين مصر والشام والحجاز وقاعدة بحرية متقدمة لتأمين خليج العقبة والبحر الأحمر من أى غزوة بحرية صليبية.

رانيا المشاط: مجلس النواب يقر اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 217 مليون دولار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الجلسة العامة لمجلس النواب، أقرت أربع اتفاقيات تمويل تنموي لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية، بقيمة 217 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال مياه الصرف الصحي، وتحليه المياه بشبه جزيرة سيناء، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن اتفاقية لتقوية المعاهد الحكومية بهدف تحسين الخدمة لعامة، وذلك في إطار عمل الوزارة على تدعيم أجندة التنمية الوطنية في مختلف القطاعات .

الرقابة المالية تجتمع بشركات إدارة الأصول لتنشيط الاستثمار المؤسسى بالبورصة

اجتمع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع بعض مسؤولي شركات إدارة الأصول في سوق المال المصري؛ لبحث سبل تنشيط الاستثمار المؤسسي بسوق المال في الفترة الحالية وكيفية زيادة عمق السوق بمشاركة الإدارات المختصة بالهيئة.

مصادر: تصدير 21 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو منذ بداية 2021 وحتى الآن

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن أنه تم تصدير نحو 21 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو للإسالة منذ بداية العام الجاري وحتي الآن.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن تلك الشحنات التي تم تصديرها من مصنع إدكو للإسالة خلال العام الجاري تأتي ما بين الشحنات الفورية والعقود طويلة الأجل .

وزارة التخطيط تشارك بورشة عمل حول "الاستعراضات الوطنية الطوعية"

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، في ورشة العمل الافتراضية حول "الاستعراضات الوطنية الطوعية" التي نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) وجامعة الدول العربية.

جهاز تنمية المشروعات يتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين بكافة المحافظات

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وحزب مستقبل وطن، وقام بالتوقيع المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات والدكتور محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بحزب مستقبل وطن.