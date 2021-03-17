شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 17-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض سعر 1 يورو لـ 4.46 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.47 ريال سعودى.

وفى سياق متصل تراجع سعر الروبل الروسى أمام الدولار واليورو اليوم الأربعاء، عقب تصريحات الرئيس الأمريكى جون بايدن حول التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية لعام 2020، والذى جاء فى تقرير استخباراتى أمريكى. وأشارت بيانات التداول إلى أن سعر الدولار وصل إلى 74 روبلا، أما اليورو فقد وصل إلى 88.02 روبل.



وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.46 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.47 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.11 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما عن أسعار الذهب في السعودية فاانخفضت، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 208.62 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 208.93 ريال سعودى.

وفى سياق متصل ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، ليحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين وسط توقعات بارتفاع مستوى التضخم رغم أن التعاملات اقتصرت على نطاق ضيق مع تحلى المستثمرين بالحذر قبل اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطى الاتحادى الذى يستمر يومين.



وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24

بنحو 208.62 ريال بما يعادل 55.63$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 191.24 ريال بما يعادل 50.99$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 182.55 ريال بما يعادل 48.67$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 156.47 ريال بما يعادل 41.72$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 121.70 ريال بما يعادل 32.45$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 104.31 ريال بما يعادل 27.81$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,488 ريال بما يعادل 1,730$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,460 ريال بما يعادل 389.40$

سعر كيلو الذهب

بنحو 208,623 ريال بما يعادل 55,627$