شكرا لقرائتكم خبر عن bt100 تجمع كبار المسئولين والكيانات الاقتصادية فى الاحتفالية الأكبر للعام الرابع على التوالى برعاية رئيس مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته خلال الثلاث سنوات الماضية، وافق السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رعاية احتفالية bt100، والتي تعقد يوم 31 مارس الجاري في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك إيمانًا من دولة رئيس مجلس الوزراء بأهمية دعم الاحتفالية التي أصبحت من كبرى الفعاليات التي تكرم وتحتفى بعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بمختلف القطاعات الاستثمارية والمالية والمصرفية والتجارية.

وتعقد احتفالية bt100 هذا العام، لتقييم تجربة الاقتصاد المصري خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي وسط تداعيات الأزمة، كما تكرم الفعالية الشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وما حققته من نجاحات خلال ذروة انتشار الفيروس.

وتأتي النسخة الرابعة في عام 2021 وسط اهتمام بالغ من العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بعد أن حقق الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا وأصبح بشهادة المؤسسات المالية الدولية ضمن أكبر 3 اقتصادات على مستوى العالم تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة خلال جائحة كورونا، انعكاسًا للنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ويأتي توقيت الاحتفالية هذا العالم كترجمة حقيقية للوقوف على ما حققته قطاعات الأعمال والاقتصاد خلال السنوات الماضية.

وقد حظت الاحتفالية على مدار السنوات السابقة على رعاية مجلس الوزراء المصري، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

بالإضافة إلى رعاية مجلس الوزراء، فقد حظت احتفاليةbt100" " على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات، والرعاة البلاتينيين للإحتفالية هم هايد بارك للتطوير العقاري، مجموعة طلعت مصطفي، سيتي إيدج للتطوير العقاري، الشرقيون للتنمية العمرانية OUD، مجموعة شركات مرسيليا، شركة إنرشيا للتنمية العقارية، سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، بنك التعمير والإسكان، البنك التجارى الدولى-مصر CIB، بنك الكويت الوطني، الشركة المصرية للاتصالات WE، اتصالات مصر، بيبسيكو مصر، مجموعة المنصور للسيارات، شركة فيليب موريس مصر، دهانات GLC . بالإضافة إلي مجموعة بنية كشريك رقمي للإحتفالية، و بلتون المالية القابضة كشريك إستراتيجي، والشريك اللوجستي دي اتش ال اكسبريس مصر.

بالإضافة إلي الرعاة الذهبيين وهم ماونتن فيو للتطوير العقاري، كاسيل للتطوير العمراني، فودافون مصر، مؤسسة السلاب - مصطفى السلاب، كايرو فيستيفال سيتي مول، الشركة الشرقية إيسترن كومبانى، والرعاة الفضيين وهم اي فاينانس وفيكتوري لينك، دولاتو.

وتقام احتفاليةbt100" " تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة الخليج 365، وتنظمها شركةPOD" "-الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية- وتهدف الاحتفالية لتكريم أفضل 50 شركة ومؤسسة وشخصية ممن أثروا بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي، وقد شهدت الاحتفالية في نسختها السابقة حضورًا لافتًا من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي أكبر الشركات العاملة في قطاعات الخدمات المالية، والاستثمار، والبنوك، والصناعة، والعقارات.