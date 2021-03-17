شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة مع صعود عوائد سندات الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على تراجع اليوم الأربعاء، مع صعود عوائد سندات الولايات المتحدة قبيل صدور بيان من مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يعطي دلائل على ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أسرع من المتوقع.
تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.4 نقطة إلى 32825.52 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 13.1 نقطة تعادل 0.33 بالمئة ليفتح عند 3949.57 نقطة، في حين فقد المؤشر ناسداك المجمع 134.7 نقطة أو واحدا بالمئة ليسجل 13336.915 نقطة.