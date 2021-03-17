شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة مع صعود عوائد سندات الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على تراجع اليوم الأربعاء، مع صعود عوائد سندات الولايات المتحدة قبيل صدور بيان من مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يعطي دلائل على ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أسرع من المتوقع.