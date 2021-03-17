شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء الموافق 17-3-2021، استقرارا أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما كانت أسعار أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.63 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل 18.67 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.