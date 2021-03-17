شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصتى دبى والكويت بجلسة الأربعاء.. وهبوط "مسقط" لأول مرة منذ 15جلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.6% خاسرًا 58.01 نقطة ليغلق عند مستوى 9602.26 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بعد صعوده 5 جلسات متتالية، بنسبة 0.05% خاسرًا 2.91 نقطة ليغلق عند مستوى 5746.172 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 15 مليون درهم ليغلق عند مستوى 811.138 مليار درهم، ونزل سوق مسقط للأوراق المالية، لأول مرة بعد صعود 15 جلسة متتالية، كما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.45% خاسرًا 6.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1459.41 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة السادسة على التوالي، بنسبة 0.78% رابحًا 20.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2600.84 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت باستثناء رئيسي 50.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.6% خاسرًا 58.01 نقطة ليغلق عند مستوى 9602.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.5% رابحًا 117.54 نقطة ليغلق عند مستوى 23828.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 472.3 مليون سهم بقيمة 11.2 مليار ريال.

هبط 12 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.65%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.02%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.86%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.66%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.36%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.98%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.68%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.47%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.5%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والأدوية بنسبة 0.38%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.34%.

وقفز 71 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 9.96%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 4.17%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 3.97%، وتراجع 118 سهماً على رأسها سهم "سابتكو" بنسبة 8.66%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 7.37%، ثم سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 6.54%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 793.9 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة السادسة على التوالي، بنسبة 0.78% رابحًا 20.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2600.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 67.6 مليون سهم محققة ما قيمته 119.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2136 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.28%، أعقبه قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والسلع بنسبة 0.95%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.16%.

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 9.09%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.05%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.49%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.19%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.6 مليون ورقة بقيمة 27.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.35%.

بورصة أبو ظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعد صعوده 5 جلسات متتالية، بنسبة 0.05% خاسرًا 2.91 نقطة ليغلق عند مستوى 5746.172 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 15 مليون درهم ليغلق عند مستوى 811.138 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 175.1 مليون سهم، بقيمة 1.04 مليار درهم، عبر تنفيذ 3095 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.56%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.44%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، ثم قطاعي العقار والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.04%، 0.01%، على التوالي.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 14%، ثم سهم "الشركة الوطنية للتكافل" بنسبة 10.68%، ثم سهم "شركة الخليج الاستثمارية" بنسبة 5%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 10%، ثم سهم " شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 9.89%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 6.17%، فيما تصدر سهم "مصرف أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 244 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.14%.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء مؤشر الرئيسي 50، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% رابحًا 23.46 نقطة ليغلق عند مستوى 5797.41 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% رابحًا 26.81 نقطة ليغلق عند مستوى 6353.33 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.35% رابحًا 16.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4692.09 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% خاسرًا 6.16 نقطة ليغلق عند مستوى 4869.48 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 210.2 مليون سهم بقيمة 37.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9853 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.15%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.93%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.58%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي النفط والغاز والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.5%، 0.14%، على التوالي.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، لأول مرة بعد صعود 15 جلسة متتالية، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.130% خاسرًا 4.770 نقطة ليغلق عند مستوى 3738.009 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.2 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال عبر تنفيذ 471 صفقة لعدد 41 سهماً.

وارتفع 14 سهماً على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 4.48%، ثم سهم "التأمين الأهلية" بنسبة 3.61%، ثم سهم "المطاحن العمانية" بنسبة 2.34%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 4.35%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 3.23%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 2.68%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 296 ألف ريال عماني.





بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.45% خاسرًا 6.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1459.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.3 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 17.81% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.7%، سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.47%، سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 17.28% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.06%، وهبط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.33%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.77% مدفوعًا بصعود سهم شركتي ناس وعقارات السيف بنسبة 8.82%، 0.65%، على التوالي.