هبوط حاد فى سعر الروبل الروسى أمام الدولار واليورو عقب تصريحات بايدن فى حق بوتين

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الروبل الروسى أمام الدولار واليورو اليوم الأربعاء، عقب تصريحات الرئيس الأمريكى جون بايدن حول التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية لعام 2020، والذى جاء فى تقرير استخباراتى أمريكى.

وأشارت بيانات التداول إلى أن سعر الدولار وصل إلى 74 روبلا، أما اليورو فقد وصل إلى 88.02 روبل.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد وصف نظيره الروسى فلاديمير بوتين بأنه "قاتل"، مؤكدًا أن بوتين سيدفع ثمن تدخله فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وقال بايدن، فى مقابلة مع شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، تم بثها اليوم الأربعاء "أوافق على أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قاتل وسيدفع الثمن لتدخله فى الانتخابات الأمريكية".