شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل التراجع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ،بفعل مخاوف تأخر تعافي مستويات الطلب على الوقود فى أوروبا ، بعد تعليق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "أسترا زينيكا" فى بعض الدول الأوروبية الكبرى ،فى انتظار نتائج تحقيقات هيئة الأدوية الأوروبية فى وقت لاحق اليوم ،حول ما إذا كان اللقاح يسبب بالفعل جلطات دموية ، يأتي هذا قبيل صدور التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.3% إلى مستوي 63.99$ ، من مستوى الافتتاح عند 64.83$، وسجل أعلى مستوي عند 65.31$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.5% إلى مستوي 67.42$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.44$ ، وسجل أعلى مستوي عند 68.86$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.6% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف الطلب فى أوروبا.

علقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ،حملات التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاح المطور من شركة "أسترا زينيكا" بالاشتراك مع جامعة أكسفورد ،بعد ظهور حالات إصابة بجلطات دموية بعد استخدام اللقاح.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل على وقوع حوادث تنطوي على إصابات بجلطات دموية بسبب لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا.

وقالت شركة "أسترا زينيكا" إن نحو 17 مليون شخص فى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حصلوا بالفعل على جرعة من اللقاح ،وأبلغ عن أقل من 40 حالة إصابة بجلطات دموية حتى الأسبوع الماضي.

أدت تلك التطورات إلى تصاعد المخاوف حيال بطء وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا فى أوروبا ،الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخر حدوث انتعاش اقتصادي فى واحدة من أكثر المناطق تضررا من جائحة فيروس كورونا.

فى وقت لاحق اليوم ، ستصدر هيئة مراقبة الأدوية فى أوروبا نتائج التحقيقات فى حوادث النزيف والجلطات الدموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية لدى متلقي لقاح فيروس كورونا الخاص بشركة أسترا زينيكا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة بحوالي مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 12 آذار/مارس، فى أول انخفاض أسبوعي فى شهر ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 3 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.8 مليون برميل.