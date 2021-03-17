شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المستهلكين فى كندا على خلاف التوقعات فى فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الشهري مرتفعة بنسبة 0.5 % فى شباط/فبراير ، أسوأ من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.7% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.6% ، وبالقراءة السنوية سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1.2% من ارتفاع بمعدل 1.6% بالقراءة السابقة ،أسوأ من توقعات الخبراء ارتفاع بمعدل 1.4% ، هذا البيان سلبي للدولار الكندي.