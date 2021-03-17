شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه قبيل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليحافظ على مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، بفضل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى 13 شهرا ،وذلك قبيل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية ،والتي سوف تؤثرا كثيرا فى سوق السندات الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 91.97 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.86 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.82 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بأقل من 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بأكثر من 3% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.671%.

تأتي تلك القفزة الجديدة فى عوائد السندات الأمريكية ،قبيل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي ، فى ختام اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات أكبر اقتصاد فى العالم.

حيث من المنتظر أن يسفر هذا الاجتماع عن معالجة المخاوف المتعلقة بشأن التضخم وعوائد السندات، وتقديم المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، بعد التأكيد خلال الاجتماعات السابقة على استمرارها دون أي تغيير حتى عام 2023 على الأقل.

يصدر قرار الفائدة وبيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 غرينتش.