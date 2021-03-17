شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة 13 شهرا والأنظار على قرارات البنك الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى 13 شهرا المسجل بالجلسة السابقة ، مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، انتظارا لصدور قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي ، والتي توضح مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.25% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% ، وسجل مستوي 427 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لينزل من أعلى مستوى فى 13 شهرا ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 1.5% ، فى ظل تراجع معظم أسعار المعادن والسلع فى الأسواق العالمية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا قرابة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون الست جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المؤشر فى وقت سابق من التعاملات مستوي قياسي جديد عند 3,981,04 نقطة.

يختتم البنك الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

يصدر قرار الفائدة وبيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس البنك بحلول الساعة 18:30 غرينتش .

من المتوقع أن يعترف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنمو أقوى فى الولايات المتحدة ، الأمر الذي يضع السياسة النقدية السهلة في دائرة الضوء ،وقد يشير مسؤولي البنك إلى رفع أسعار الفائدة الأمريكية بحلول عام 2023 أو قبلها.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.1% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.