شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يتلون بالأحمر – تحليل – 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم فورد (F) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف البعض من تشبعه الشرائي، ليتكبد السهم خسائر حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت -5.38% بما يعادل -0.71 نقطة ليستقر على سعر 12.49 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.14، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 13.22 محاولاً اختراقه.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه