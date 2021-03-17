شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يعيد اختبار مقاومة مخترقة – تحليل – 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال موتورز (GM) لليوم الثاني على التوالي، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.42% بما يعادل -0.82 نقطة ليستقر على سعر 57.12 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وأيضاً ليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، كما يعيد اختبار مستوى المقاومة المخترق في وقت سابق 56.93.

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات الدعم 56.93، ليستهدف مستوى المقاومة 62.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه