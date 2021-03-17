شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جولد مان ساكس (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.25% بما يعادل -4.34 نقطة ليستقر على سعر 341.71 دولار، ليحاول السهم جني أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليستجمع قواه الإيجابية وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 333.00، ليستهدف مستوى المقاومة 355.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه