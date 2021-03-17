شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة توقيع اتفاقية لتأسيس شركة لتصنيع الزيوت بذور القطن بمشاركة قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات، لتأسيس شركة مشتركة في مجال عصر واستخلاص الزيوت من بذور القطن في المحالج.

ويأتي توقيع الاتفاقية بحسب بيان الوزارة اليوم في إطار الحرص على التعاون مع القطاع الخاص في مجال عصر واستخلاص الزيوت من بذور القطن، وتماشيا مع اشتراطات وزارة الزراعة بضرورة عصر البذور الناتجة داخل المحالج.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس زكريا الشافعي رئيس مجلس الإدارة للشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات.

ووفقا للاتفاقية، تقوم الشركة الجديدة باستئجار مساحات من الأراضى داخل المحالج السبعة الجديدة التابعة لقطاع الأعمال العام، لإنشاء وحدات تخزين ومباني معدات المعالجات التي ستتم على البذور في المحالج مع عدم الاخلال بقواعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما تتولى الشركة الجديدة مسئولية التعاقد والتوريد وسداد قيمة المعدات الخاصة بعمليات التصنيع اللازمة لنشاط الشركة وتشغيلها.. ويبلغ رأس المال المقترح للشركة 250 مليون جنيه.

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