شكرا لقرائتكم خبر عن عموميتا المساهمة للأقطان والسيوف للغزل توافقان على زيادة رأس المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان، على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بواقع 14.9 مليون جنيه، ليصبح 53.4 مليون جنيه موزعة على 10.6 مليون سهم بقيمة أسمية 5 جنيهات للسهم .

وذكرت الجريدة الرسمية " الوقائع المصرية" اليوم أن هذه الزيادة ستمول من حساب الدائن لصالح الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

ووافقت الجمعية العامة برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة، على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة لتصبح " حدد رأس المال المرخص به بـ55 مليون جنيه، والمدفوع بمبلغ 53.4 مليون جنيه" .

ومن جانب أخر قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة السيوف للغزل والنسيج، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 35.2 مليون جنيه، ليصبح 654.9 مليون جنيه موزعة على 130.9 مليون سهم، بقيمة أسمية 5 جنيهات للسهم تخص من رصيد الحساب الدائن للشركة القابضة للقطن.

كما وافقت الجمعية العامة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسى حدد رأس المال المرخص به ب750 مليون جنيه ، ورأس المال المصدر والمدفوع لـ654.9 مليون جنيه.