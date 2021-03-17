شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بمبيعات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، المصرية للاتصالات، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المجموعة المالية هيرميس القابضة، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وسط مبيعات محلية وعربية فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 11162 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2168 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 13618 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 4268 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 2116 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 3108 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1395 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ العبوات الطبية، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للغزل والنسيج، راية القابضة للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العبور للاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الملتقى العربي للاستثمارات، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 19 مليون سهم، 20 ألف سهم، 2286 سهم، 109.9 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 80217 سهم، 61.4 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 40.1 ألف سهم، وباع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية 12500 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 14 مليون سهم، 288 سهم، 652.8 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 16601 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمنتجعات السياحية، 15571 سهم، 794 ألف سهم، 564.4 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركتا الشرقية-ايسترن كومباني، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بيع الأولى عدد 1.1 مليون سهم خزينة، بيع الثانية عدد 25834 سهم للثانية وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه 2.8 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء.

كما أعلنت شركتا المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بيع المساهم بالشركة الأولى محمد عبد الناصر حامد محمود 28.6 مليون سهم بسعر 0.52 قرش بقيمة إجمالية 14.9 مليون جنيه ليبيع حصته كاملة 5.0592%، بيع المساهم معتصم مصطفى محمود بالشركة الثانية مليون سهم بسعر 1.067 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه لتنخفض حصته من 5.2% إلى 4.63%.

وفي سياق آخر أعلنت شركة سبيد ميديكال، اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وتمت الموافقة على تكليف المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية في الأوراق المالية في تحديد القيمة العادلة لسبيد ميديكال في زيادة رأس المال غير النقدية، والتي سوف تتم بالقيمة العادلة لسهم الشركة بعد الاستحواذ على حصة شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، والمالكة لنسبة 70% من أسهم رأس مال شركة برايم سبيد للخدمات الطبية.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة فريزلاند كامبينا الهولندية لإنشاء شركة تركز على تصدير الجبن إلى إفريقيا والشرق الأوسط، على أن تبلغ حصة دومتي 49% وتبلغ حصة الشركة الهولندية 51%.

في شأن آخر أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، تحقيق الشركة إيرادات بلغت 563.7 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل 635 مليون جنيه خلال عام 2019، وتحولت الشركة إلى صافي ربح بقيمة 692 ألف جنيه خلال عام 2020 مقابل خسائر بقيمة 28.1 مليون جنيه خلال العام السابق، وأرجعت الشركة تحقيقها صافي أرباح إلى انخفاض المصاريف التمويلية للشركات التابعة، زيادة إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى عن الفترة المقارنة، وانخفاض المصاريف العمومية والبيعية عن الفترة المقارنة.