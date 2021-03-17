شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الصناعات الكهربائية" تُوصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، بقيمة 22.5 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 45 مليون سهم، بحصة تبلغ 0.5 ريال للسهم، وبنسبة 5% إلى القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، المُزمع الإعلام عن موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 23.9 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 40.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وتنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى، بالإضافة إلى تحسن هوامش الربح لبعض المنتجات.

وارتفعت المبيعات إلى 648.7 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 577.6 مليون ريال خلال العام 2019.