شكرا لقرائتكم خبر عن العربية السعودية للتأمين تتحول للربحية وتُسجل 58 مليون ريال في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها للربحية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 57.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 2.4 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 30%، وانخفاض تكاليف إكتتاب وثائق التأمين بنسبة 8%، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 4%، بالإضافة إلأى انخفاض ديون مشكوك في تحصيلها بنسبة 80% وزيادة في عمولات إعادة تأمين بنسبة 16%.

وتراجعت المطالبات المتحملة بنسبة 30%، إلى 343.9 مليون ريال في العام 2020، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 491.5 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي المُقابل، حققت الشركة تراجعاً في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 46.6%، إلى 8.8 مليون ريال في 2020، مُقابل صافي أرباح استثمارية بلغت 16.4 مليون ريال خلال العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت في التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 39.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 8.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.