شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "مبكو" تترتفع 229.2% في 2020 وإدارتها توصى بعدم توزيع أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 229.2% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 20.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 60.1 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 43.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 31.9 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة إيرادات المبيعات نتيجة زيادة حجم المبيعات، انخفاض تكلفة المبيعات للطن، انخفاض مصاريف البيع والتوزيع، انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض خسارة القيمة العادلة في مشتقات الأدوات المالية وانخفاض تكلفة التمويل.

وارتفعت المبيعات إلى 724.7 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 691.1 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020 وذلك لدعم مشاريع الشركة التوسعية التي تقوم بإنشائها حالياً، وذلك بهدف دعم مشاريع الشركة التوسعية التي تقوم بإنشائها حالياً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 15.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.