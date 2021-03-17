شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة جرير للتسويق تُوصي بتوزيع 2.35 ريال للسهم عن الربع الرابع 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة جرير للتسويق بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2020، بقيمة 282 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 120 مليون سهم، بحصة تبلغ 2.35 ريال للسهم، وبنسبة 23.5% إلى القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الموافق 22 مارس الجاري، على أن يتم التوزيع في 31 مارس الجاري.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بقيمة 660 مليون ريال، بما نسبته 56% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يُعادل 5.5 ريال للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.002 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 984.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى الارتفاع في مبيعات التجزئة لأقسام الإلكترونيات والكمبيوتر ومستلزماته والمستلزمات الفنية وألعاب الفيديو، والذي ساهم في ارتفاع إجمالي المبيعات بنحو 10.5% وقد ساهمت جزئياً زيادة عدد المعارض من 59 إلى 63 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.