شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب ذروة أسبوعين قبيل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء قرب أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،لكن يظل الارتفاع محدودا حتى اللحظة ، مع انتظار المستثمرين قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية ،حيث من المتوقع أن يعالج المركزي الأمريكي مخاوف الأسواق حيال التضخم والسندات فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.4% إلى 1,737.91$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,731.35$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,729.65$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,741.08$ للأونصة.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

يصدر قرار الفائدة وبيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 غرينتش.

تكمن أهمية هذا الاجتماع ،إنه يأتي فى ظل التطورات المثيرة حول سوق السندات الأمريكي ،وارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.646%.

وتلك القفزة الواسعة فى عوائد السندات جاءت بعد ارتفاع توقعات التضخم الأمريكي لأعلى مستوى فى ست سنوات ، خاصة بعد صعود أسعار النفط لأعلى مستوى فى عدة سنوات ، بجانب ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى الولايات المتحدة ، مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة أكثر صلابة فى طريق التعافي من أزمة فيروس كورونا بعد توسيع حملات التطعيم ضد الفيروس فى معظم أنحاء العالم.

تلك التطورات أدت إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، وتسارع عمليات البيع المفتوحة فى أسواق الأسهم العالمية ،حيث زادت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المتصاعد فى الولايات المتحدة.

من المنتظر أن يسفر اجتماع المركزي الأمريكي عن معالجة المخاوف المتعلقة بشأن التضخم وعوائد السندات، وتقديم المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، بعد التأكيد خلال الاجتماعات السابقة على استمرارها دون أي تغيير حتى عام 2023 على الأقل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,050.32 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 24 نيسان/أبريل 2020.