شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية الآن ليختبر مستوى 67.90، بانتظار تأكيد الكسر لفتح الطريق أمام استئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 66.85 ثم 65.80، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون 69.23.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.50 والمقاومة 69.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط