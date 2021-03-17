شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية ليضغط على مستوى 64.55 الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم، تحفّزه إشارة التقاطع السلبي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار التوجه نحو أهدافنا التي تبدأ عند 63.55 وتمتد إلى 62.50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 65.80 لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.30 والمقاومة 66.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط