شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب في مسار ضيق منذ الصباح، ولا يزال محصوراً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1725.00 والمقاومة 1739.00، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين ومن ثم تحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1720.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي