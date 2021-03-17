شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية ليختبر مقاومة القناة اللحظية الهابطة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل سلبي الآن ليحفّز السعر على استئناف التداولات السلبية، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تستهدف مستوى 1.3740 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3935 لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3800 والمقاومة 1.3950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط