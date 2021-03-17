شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين بكافة المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وحزب مستقبل وطن، وقام بالتوقيع المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات والدكتور محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بحزب مستقبل وطن.

وشهد التوقيع لفيف من قيادات جهاز تنمية المشروعات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعلى رأسهم أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب والدكتورة حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ والمهندس أحمد الجندى أمين سر لجنة الطاقة والصناعة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ.

وأكدت نيفين جامع، أن جهاز تنمية المشروعات يعمل في المرحلة الحالية على التوسع في تقديم خدماته للمواطنين بكافة المحافظات من خلال التعاون بشكل أكبر مع مختلف المؤسسات التنموية لتشجيع الشباب على الاقبال على العمل الحر ومساعدة المبتكرين من رواد الأعمال على تنفيذ مشروعاتهم وتقديم منتجات تسهم في دعم الصناعة المصرية وتعمل على تلبية احتياجات السوق من الخدمات والسلع وذلك بما يتفق مع سياسة الدولة الحالية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات الأمر الذى يؤدى إلى دفع جهود التنمية ودعم الاقتصاد الوطنى ويتيح المزيد من فرص العمل للمواطنين العاملين في هذه المشروعات.

وأضافت أنه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الجديد سيشهد قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مزيدا من التيسيرات سواء في آليات التمويل أو إجراءات تأسيس المشروعات وكذلك الحوافز التى تشجع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمى للتحول إلى القطاع الرسمى خاصة وأن القانون تضمن تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن جانبه، أشار أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن إلى أن الحزب قام بتنظيم ورشة العمل الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة لأهمية هذا القطاع في اتاحة فرص عمل وتنمية الاقتصاد حيث أشاد بالدور الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات في هذا الإطار مؤكدا أن الحزب مهتم بدعم أصحاب المشروعات وتعريف المواطنين بالخدمات المختلفة التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات والتيسيرات التى يتيحها لهم خاصة في مجال التدريب ونشر فكر العمل الحر. وأوضح أن الحزب سيتعاون مع الجهاز في تقديم هذه الخدمات للشباب من خلال مقراته المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية.

وأوضح المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى أن الجهاز سيقوم بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بتنفيذ دورات تدريبية على برامج ريادة الأعمال من خلال مدربين وموجهين متخصصين وتنظيم مسابقات لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات صغيرة تقوم على أفكار جديدة مبتكرة قادرة على المنافسة بالإضافة إلى تقديم مختلف خدمات الجهاز غير المالية لمساعدة أصحاب المشروعات في تطوير منتجاتهم وتسويقها من خلال المعارض التى ينظمها الجهاز أو يشارك في تنظيمها كما سيشارك الجهاز في ملتقيات ريادة الاعمال والتوظيف والمعارض التي يقيمها الحزب بمختلف المحافظات.

وأكد الدكتور محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بالحزب أن صدور القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استغرق مجهودا كبيرا بذله أعضاء اللجنة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة حتى يقدم القانون الجديد حلولا عملية تقوم بمعالجة مشكلات هذا القطاع وتعطى دفعة قوية لأصحاب المشروعات وتشجع المواطنين على الاقبال على العمل الحر وأوضح أن حزب مستقبل وطن قد شارك في تقديم ملاحظاته على اللائحة التنفيذية للقانون التى ستصدر قريبا.