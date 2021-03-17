شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب تنفذ مشروعات فى 161 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، ان الشركة تنفذ حاليا مشروعات ضمن مباردة حياة كريمة لعدد 161 قرية داخل 11 محافظة، منها محافظة أسيوط ويصل عدد القرى الجارى العمل بها إلى 75 قرية، حيث يتم أعمال مد شبكات الإنحدار وخطوط طرد وإنشاء محطات الرفع ومحطات المعالجة، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وجاء ذلك خلال تفقده عدد من المشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب بمحافظة اسيوط ،واستهل رئيس مجلس الإدارة الزيارة بلقاء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حيث تم مناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الشركة بالمحافظة كما تفقد مشروع كوبرى منقباد الذى تنفذه الشركة ويعد شرياناً جديداً للنقل بالمحافظة، ويهدف لخلق سيولة مرورية وحل مشكلة الاختناق المرورى عند تقاطع مدخل أسيوط الشمالى (طريق أسيوط القاهرة الزراعى) مع مدخل الطريق الصحراوى الغربى ويصل طول الكوبرى شامل المنازل والمطالع 1900 متر طولى وعرض 16.70 متر .

كما تفقد بعض القرى بمركزى الفتح ومنفلوط لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية ثم عقد اجتماع مع لجنة الإشراف بالشركة على مشروع حياة كريمة أكد خلاله على ضرورة تذليل كافة الصعوبات لضمان استمرار سير المشروعات داخل القرى والمتابعة اليومية والدورية للمشروع مع وضع سلامة قاطنى القرى على رأس الأولويات نظرا لصعوبة حركة المعدات داخل القرى.