شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط والأنظار على الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، تحت ضغط ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية ، قبل صدور قرارات وتوجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي حول مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيان هام من هيئة مراقبة الأدوية فى أوروبا بشأن نتائج التحقيقات حول لقاح "أسترا زينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1886$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1900 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1908$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف تأخر التعافي الاقتصادي فى أوروبا ، بعد تعليق بعض الدول الأوروبية الكبرى حملات التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاح المطور من شركة "أسترا زينيكا" بالاشتراك مع جامعة أكسفورد رغم طمأنة منظمة الصحة العالمية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بأكثر من 1.0% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معد 1.646% ، الأمر الذي يدعم صعود الدولار الأمريكي فى الوقت الحالي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الارتفاع قبيل صدور قرارات وتوجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم ،فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية الممتد من الأمس ،حيث من المنتظر أن يوفر هذا الاجتماع أدلة قوية حول توقعات التضخم والنمو فى الولايات المتحدة ،و مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

من ناحية أخرى ،ستصدر هيئة مراقبة الأدوية فى أوروبا ظهر اليوم نتائج التحقيقات فى حوادث النزيف والجلطات الدموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية لدى متلقي لقاح فيروس كورونا الخاص بشركة أسترا زينيكا.