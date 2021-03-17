شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو «دبي الإسلامي» يوافقون على التوزيعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتم بنك دبي الإسلامي، أعمال اجتماع جمعيته العمومية السنوي عن بعد/الكترونياً في مقر البنك الرئيسي. حيث صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك لعام 2020، علاوة على البنود الأخرى التي تم إقرارها خلال الاجتماع. وبذلك يختتم البنك عاماً آخر من الأداء القوي والنمو المتواصل على الرغم من التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي واجهتها المنطقة على إثر تفشي وباء كوفيد-19. وشمل جدول الأعمال خلال الاجتماع موافقة الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% يصل مجموعها إلى 1.44 مليار درهم، بالإضافة إلى تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين، والموافقة على التوصيات بتعديل النظام الأساسي للبنك، علاوة على بنود أخرى كتفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك أو أدوات مالية مماثلة بقيمة لا تتجاوز 7.5 مليار دولار.

محمد الشيباني: البنك دعم 54 ألفاً من متعامليه بـ 9 مليارات درهم

وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس الإدارة: «أثبت بنك دبي الإسلامي أنه يتمتع بالمرونة الكافية التي مكنته من الاستجابة للتحديات غير المسبوقة التي فرضتها إحدى أكثر السنوات صعوبة على الإطلاق بالنسبة لمجتمع الأعمال في دولة الإمارات والعالم ككل. وقد اتخذ البنك خطوات عديدة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية التي فرضها تفشي الوباء، والإسهام في الجهود المبذولة على جميع المستويات لدعم رحلة تعافي الاقتصاد الأشمل. ومن ضمن هذه الخطوات، قيام البنك بتقديم إجراءات دعم ناهزت قيمتها 9 مليارات درهم لأكثر من 54 ألف من متعامليه. ونحن فخورون للغاية بالثقة الكبيرة والمتواصلة بالبنك التي يبديها المستثمرون والمساهمون والمتعاملون على حد سواء، ونتطلع قدماً لمواصلة دعم القيادة الرشيدة دولة الإمارات في جهودها الحثيثة لمعالجة آثار وتداعيات الوباء وصولاً إلى تحقيق التعافي الكامل».

عدنان شلوان: استطعنا تحقيق التوازن تجاه التأثيرات التي أحدثتها الجائحة

من جانبه قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «على الرغم من أن السنة الماضية كانت مليئة بالتحديات غير المسبوقة، فقد تمكنا في بنك دبي الإسلامي من الصمود والتركيز على استمرارية أعمالنا، واستطعنا تحقيق التوازن تجاه التأثيرات التي أحدثتها الجائحة. إن استقرار إجمالي الدخل عند أكثر من 13 مليار درهم ونمو صافي الإيرادات التشغيلية لما يقارب 9.5 مليار درهم خلال العام الماضي، يعد إنجازاً كبيراً في ظل الظروف التي شهدها العام الماضي من انخفاض حاد في الأنشطة الاقتصادية العالمية والمحلية. وبالنظر إلى المستقبل، فقد شرعنا في تبني نهج جديد لإدارة عملياتنا، مسترشدين بهدف جديد لمهمتنا أعلنا عنه مؤخراً بغية توفير حلول مالية بسيطة ومريحة وفي متناول الجميع تحت الشعار الذي قمنا بإطلاقه مستعدون للجديد». وعلى مدار السنوات الماضية، شهد بنك دبي الإسلامي تطوراً ملحوظاً في حجم ونطاق عملياته. ومن بين الإنجازات الرئيسية التي حققها، إتمام اندماجه الناجح مع نور بنك في وقت مبكر ووسط ظروف عمل صعبة وغير مألوفة، ما مهّد الطريق أمام بنك دبي الإسلامي ليصبح أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، مع تجاوز إجمالي موجوداته 80 مليار دولار.