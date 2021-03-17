شكرا لقرائتكم خبر عن ثلث العقارات الجاهزة المباعة خلال فبراير بدبي جاءت من مخزون المطورين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير حديث أصدرته «بروبرتي فايندر»، أن مبيعات العقارات الجاهزة للتسليم التي تحتويها محافظ المطورين العقاريين الأساسيين قد أصبحت تشكل كتلة كبيرة من إجمالي حجم مبيعاتهم، بحيث أن ثلث تلك التي تمت في شهر فبراير الماضي في سوق دبي، قد جاء مباشرة من مخزون الوحدات السكنية المكتملة لديهم.

وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى ما كان المطورون يقومون ببيعه، يتبيّن أن العقارات الجاهزة التي تحتويها محافظهم باتت تشكل جزءاً كبيرا من حجم مبيعاتهم، إذ أنها بعدما حققت ما نسبته 28 في المئة فقط في مايو من العام 2020، أخذت في الارتفاع منذ ذلك الحين ووصلت إلى 46 في المئة في أغسطس من العام 2020 ليبلغ متوسطها 43 في المئة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

أما في يناير الماضي، فقد كانت النسبة المئوية لإجمالي مبيعات العقارات الجاهزة من قبل المطورين 47.60 في المئة، في حين بلغت فبراير 43.89 في المئة. ومن هذا المنطلق، يبدو أن الاتجاه بات واضحاً بأنه لن يكون هنالك نقص في العقارات الأولية المكتملة في السوق، وهو ما يحتّم على المطورين تحريك مخزوناتهم.

السوق الثانوي

وقالت لينيت آباد، مديرة الأبحاث والبيانات في «بروبرتي فايندر»: «مع زيادة مخزون المطورين من العقارات المكتملة، سوف يكون من المهم جداً معرفة كيف سوف يبيعون هذه الوحدات لأنه سوف يكون هنالك منافسة من قبل العقارات الثانوية. ففي العام 2019، شهدنا موجة من خطط الدفع المباشر والحوافز من قبل المطورين، والتي قد تكون خيارات مغرية اليوم، بسبب ارتفاع معنويات المشترين بشكل كبير في السوق».

وأوضح التقرير أن «السوق الثانوي» للعقارات الجاهزة شهد هبوطاً ملحوظاً في مايو 2020، أي في منتصف فترة الإغلاق القسرية، وهو الشهر الوحيد الذي باع خلاله المطوّرون وحدات جاهزة أكثر من المستثمرين الأفراد بواقع ثلاثة أضعاف، بحيث جاءت على الشكل التالي: 23 في المئة للأفراد و77 في المئة ذهبت إلى المطوّرين. ولكن سرعان ما انقلب هذا الوضع لصالح المستثمرين بحيث ارتفعت النسبة إلى 55 في المئة من إجمالي المبيعات التي قام بها المستثمرون الأفراد ووصلت إلى ذروتها في أكتوبر من العام نفسه محققة نسبتها قدرها 73 في المئة، ثم ما لبست أن تراجعت تدريجاً إلى 68 في المئة مع مطلع العام 2021، وذلك خلال شهري يناير وفبراير.

المبيعات الأولية

تُسمّى العقارات التي يتم بيعها مباشرة من قبل المطورين «المبيعات الأولية»، أما تلك التي يبيعها الأفراد بعد شرائها من المطورين فيُطلق عليها «المبيعات الثانوية». وعندما بدأ سوق العقارات في دبي بالانفتاح على المستثمرين المغتربين، كان المطوّرون المحليون يعملون فقط في «المبيعات الأولية» على الخارطة، أي مبيعات الوحدات التي لم يتم بناؤها بعد، وذلك وفقاً لخطط السداد التي سيتم تسليمها في السنوات القليلة المقبلة. وكان «السوق الثانوي» دائماً موجهاً من المستهلك إلى المستهلك. غير أننا شهدنا على مر السنين «مبيعات ثانوية» على الخارطة حيث يقوم المستمثرون ببيع عقاراتهم التي لم يتم بناؤها بعد أو هي قيد الإنشاء إلى مستثمرين آخرين، والمعروف أيضاً باسم «التقليب العقاري». وما تغيّر على مدى السنوات القليلة الماضية، بسبب الزيادة في المعروض، هو أن المطورين وجدوا أنفسهم أمام فائض الوحدات السكنية الجاهزة التي لم يتمكنوا من بيعها في السوق على الخارطة، وبالتالي، قاموا ببيعها في «السوق الجاهز» بعد الانتهاء من بنيانها. وفي الوقت نفسه، لم تتوفر البيانات الخاصة بهذا النوع من التمايز إلا في السجلات الحكومية اعتباراً من مايو العام 2020.

سوق الخارطة

ويوضح تقرير «بروبرتي فايندر»، أنه لطالما كان المطوّرون يسيطرون على «سوق الخارطة»، ولكن على مدار السنوات الماضية، بدأ المستثمرون الأفراد الذين اشتروا عقارات على الخارطة أيضاً (قبل اكتمالها) ببيعها في السوق نفسه، بيد أنها كانت طفيفة جداً. وقد شهد يوليو من العام 2020 أعلى نسبة مئوية حيث تم بيع 15 في المئة من إجمالي العقارات على الخارطة كـ«مبيعات ثانوية»، ومنذ ذلك الحين انخفضت مع مرور الوقت لتصل إلى 11 في المئة في شهري يناير وفبراير من العام 2021.

ويقول التقرير إنه إذا ما ألقينا نظرة على العقارات المباعة من قبل المطورين والمستمثرين الأفراد على وجه التحديد، فسوف نجد أنه في مايو العام 2020، قد جاءت 91 في المئة من المبيعات من المطورين، في حين ذهبت نسبة الـ9 في المئة المتبقية إلى «المبيعات الثانوية» من قبل المستثمرين الأفراد. وفي ديسمبر من العام 2020 فقط، مالت النتيجة لصالح المشتثمرين حيث وصلت نسبة المبيعات من قبل المستثمرين الأفراد إلى أكثر من 51 في المئة للمرة الأولى. وتمكّن المطورون من استعادة السيطرة على السوق في شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 48.35 في المئة و50.12 في المئة من إجمالي حجم المبيعات على التوالي.

العقارات الجاهزة

أما بالنسبة للمبيعات الثانوية من قبل المستثمرين، فإن الهيمنة كانت دائماً مع العقارات الجاهزة، الأمر الذي يبيّن أن الأغلبية، وبنسبة تتجاوز 90 في المئة، من المستثمرين الذين يشترون العقارات على الخارطة يحتفظون بها. ولطالما شكلت عمليات البيع على الخارطة قدراً صغيراً من هذه المعاملات، إذ بلغ الحد الأقصى الذي وصلت إليه ما نسبته 9 في المئة في يوليو من العام 2020، ومنذ ذلك الحين لم ترتفع إلى أكثر من 7 في المئة، بحيث حققت 6.06 في المئة و6.98 في المئة في شهري يناير وفبراير الماضيين على التوالي.

