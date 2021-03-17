أحمد بن سعيد: قطاع الطيران مساهم في علو شأن الوطن

دبي: ”الخليج 365”

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن دولة الإمارات حققت إنجازات كبرى، تقف شاهدة على عظمة الآباء المؤسسين، والرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة. وأضاف سموه: «كان لنا في طيران الإمارات وقطاع الطيران عامة، شرف المساهمة في نهضة أمتنا وعلوّ شأنها عالمياً. ونحن نتطلع اليوم إلى مواصلة دورنا في تعزيز اقتصادنا الوطني وتوفير مستقبل أفضل لأجيالنا في الخمسين المقبلة».