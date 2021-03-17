شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار للتطوير» تناقش عدم توزيع أرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تناقش الجمعية العمومية لشركة «إعمار للتطوير» مقترح عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين، وذلك خلال اجتماعها يوم 8 أبريل/ نيسان القادم.

وتناقش الجمعية العمومية كذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 والتصديق عليه، تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.

كما تناقش ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليهما، وسياسة مكافآت مجلس الإدارة وفقا للمادة (29) من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2020، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وغيرها من الأمور الأخرى.