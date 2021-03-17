شكرا لقرائتكم خبر عن «تبريد» تنفي أي اتفاقية استحواذ بشأن أصول «نخيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت شركة «تبريد» بعدم وجود أي اتفاقية استحواذ متعلقة بأصول شركة نخيل مع أي طرف كان. وأشارت الشركة في إفصاح توضيحي لسوق دبي المالي إلى أنها أعربت للسوق عن تأكيدها على استكشاف فرص الاستحواذ على أصول تبريد المناطق الرئيسية والتي تلوح في الأفق من حين لآخر سواء داخل الدولة أو على النطاقين الإقليمي والدولي.

يأتي ذلك بعد تقرير لـ«رويترز» تحدث عن أن شركة نخيل تدرس بيع أصول تبريد المناطق، وأن من بين المهتمين بالصفقة الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور».

وشددت الشركة على ضرورة الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها حسب متطلبات كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي، مؤكدة التزامها بالإفصاح عن عمليات الشركة الجوهرية وإعلام السوق فور الانتهاء منها.