شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش.. وفاة ثلاثة من مرضى «كورونا» في حريق بمستشفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - داكا-رويترز

قال مسؤولون في بنجلاديش: إن ثلاثة من مرضى فيروس «كورونا» توفوا في حريق بمستشفى في العاصمة داكا، الأربعاء. وقال مدير المستشفى نظم الحق، إن المرضى كانوا موضوعين على أجهزة التنفس الصناعي بوحدة الرعاية المركزة ولفظوا أنفاسهم بعدما استدعى الحريق إخلاء المبنى. وذكر مسؤول بخدمة الإطفاء أن سبب الحريق لم يتضح بعد. وتقع المستشفيات تحت ضغط كبير مع ارتفاع جديد في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» هذا الشهر في بنجلاديش التي سجلت 559168 حالة إصابة و8571 وفاة.