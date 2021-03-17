شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. مقتل ثلاثة وإصابة 1030 بمهرجان النار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طهران- رويترز

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأربعاء، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ألف عندما قفزت حشود في مختلف أنحاء إيران فوق النيران والألعاب النارية في مهرجان النار السنوي قبل رأس السنة الإيرانية. وقال رئيس خدمات الطوارئ بير حسين كوليفاند للتلفزيون الرسمي: إن من بين 1030 مصاباً، فقد 87 أحد أطرافهم، بسبب الألعاب النارية والمتفجرات محلية الصنع.

وأضاف أن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم خلال الاحتفالات التي بدأت عند غروب الشمس، الثلاثاء، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل. وتجاهل كثيرون تحذيرات السلطات من التجمعات في الدولة الأكثر تضرراً في الشرق الأوسط من جائحة «كوفيد-19». وقالت وكالة «فارس» للأنباء إن الشرطة اعتقلت 25 شخصاً في العاصمة طهران.