شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 767 جنيها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 ، وذلك مع تحرك سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي من 1729 إلى 1736 دولاراً، حتى صياغة هذا التقرير، وبلغ الذهب في مصر 767 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 876 جنيها.

عيار 21 سجل 767 جنيها.

عيار 18 سجل 657 جنيها.

الجنيه الذهب 6136 جنيها.

أونصة الذهب 1736 دولار.

عالميًا تحرك سعر الذهب نحو أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين وسط توقعات بارتفاع مستوى التضخم رغم أن التعاملات اقتصرت على نطاق ضيق مع تحلى المستثمرين بالحذر قبل اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطى الاتحادى الذى يستمر يومين.

وسجل سعر أونصة الذهب 1736 دولار بالتعاملات الفورية، وفى التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة، ارتفع المعدن الأصفر 0.3% إلى 1735.40 دولار.

وقال جيفرى هالى محلل السوق فى أواندا "أخيرا يبدو أن الذهب عثر على أصدقاء قلائل حتى مع استمرار صعود العائدات والدولار... ربما يعود دور الذهب للتحوط فى مواجهة التضخم للصدارة ويدعم الأسعار"، بحسب رويترز.

وربح الدولار للجلسة الرابعة، مدعوما بالعوائد الأمريكية المرتفعة بفضل توقعات بتعاف اقتصادى أقوى بعد حزمة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار وقعها الرئيس الأمريكي لتتحول إلى قانون الأسبوع الماضي.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2% إلى 25.90 للأوقية وفقد البلاديوم 0.3% إلى 2490.16 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند 2520.31 دولار أمس، بينما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1207.56 دولار.