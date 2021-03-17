شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول": تنفيذ 603 برامج تدريبية لرفع الوعى ومواجهة الطوارئ والأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر الفيديوكونفرانس، أعمال الجمعية العامة لشركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" لاعتماد نتائج اعمال عام 2020 .

وأكد المهندس طارق الملا، أهمية الاستمرار في تعزيز ثقافة السلامة لدى العاملين والقيادات بقطاع البترول وتنميتها من خلال رفع الوعى والتدريب والمتابعة، خاصة أن مجال السلامة في قطاع البترول شهد اهتماماً متزايداً وتطويراً في الأداء وتطبيق الوسائل الخاصة به، حيث تم تبنى تطوير أنظمة وممارسات السلامة وحماية البيئة في برامج التطوير والتحديث بالقطاع باعتبارها ركنا اصيلا في هذه العملية مؤكدا ان ذلك يستلزم الاستمرار في تقديم المزيد من الدعم والاهتمام بزيادة الوعى والتدريب والتطبيق للوصول الى اقصى درجات الحفاظ على السلامة.

وأضاف الملا، أن شركة بتروسيف لها دور مهم في تطوير أداء منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة باعتبارها الذراع الفني لقطاع البترول المنوط به تطبيق كل مايتعلق بمنظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بمفهومها الشامل، مشيداً بتطور نشاطها خلال الفترة الأخيرة، وموجهاً بتكثيف الجهود من اجل زيادة برامج التدريب ورفع الوعى وتعزيز ثقافة السلامة لدى جموع العاملين وأن يكون ذلك من خلال استخدام الوسائل الإعلامية المتطورة والجديدة مثل بوابة تواصل العاملين بصورة فعالة في بث رسائل توعوية الى مختلف الشركات بقطاع البترول بما يراعى تجدد وتنويع محتوى هذ الرسائل ضماناً لفعاليتها في رفع درجة الوعى لدى العاملين بممارسات وأساليب السلامة.

واستعرض المهندس عماد عبدالرازق رئيس شركة بتروسيف أهم الإنجازات ونتائج الاعمال التي تحققت خلال عام 2020 والتي شملت مجال التدريب حيث قامت بتنفيذ 603 برنامج تدريبى متنوع لرفع الوعى في مجالات السلامة والأمان الصناعى والبيئة ومواجهة الطوارئ والأزمات وتقييم المخاطر لنحو 11700 متدرب بمختلف المناطق الجغرافية البترولية بالقطاع على مستوى الجمهورية ومواقع العمل المختلفة، بالإضافة الى تأهيل واعتماد السائقين على برامج القيادة الآمنة، علاوة على تنفيذ برامج تدريبية لتطوير أداء العاملين بإدارات السلامة بقطاع البترول من العناصر المرشحة للإدارة العليا.

كما تم استعراض ما أنجزته الشركة في مجال تحديث وسائل السلامة والوقاية داخل مواقع عمل الشركات البترولية بالمناطق الجغرافية البترولية على مستوى الجمهورية، وكذلك نشاطها فى حماية البيئة ومكافحة التلوث البحرى والنهرى من خلال مراكزها المتخصصة، بالإضافة الى الاعمال التي قامت بإنجازها في مجال نقل ومعالجة المخلفات بمواقع الإنتاج والتخلص الآمن منها .

حضر الاجتماع المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبيه للشئون المالية والاقتصادية والسلامة وحماية البيئة والمحاسب أحمد رأفت وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات.