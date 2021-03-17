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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
ورصدت بيانات حكومية، أهم متحصلات النقد الأجنبى الوافدة خلال العام 2018/2019، وذلك من حيث التنوع الجغرافي، وكشفت البيانات عن أن الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية استحوذت على نحو 40.4% من إجمالى المتحصلات بقيمة مالية تبلغ 49 مليار دولار وتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية بقيمة متحصلات بلغت 21.5 مليار دولار، يليها دولة الإمارات برصيد متحصلات 12 مليار دولار.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.65 جنيه.
15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.75 جنيه.
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
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15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.