شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك السعودية توضح شروط إعفاء الأمتعة الشخصية من الرسوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت الجمارك السعودية، إن الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر تُعفى من الرسوم الجمركية بشرط ألا تتجاوز قيمتها 3000 ريال.

وأضافت أن الشحنات الشخصية تعفى من الرسوم الجمركية في حال كان إجمالي قيمة المشتريات أقل من 1000 ريال (تشمل قيمة البضاعة وأجور الشحن)، بحسب موقع قناة العربية.

وذكرت الجمارك السعودية، أن السلع المستوردة تفرض عليها 15% ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الجمارك، إن المبتعث بالخارج يستحق الإعفاء من الرسوم الجمركية بعد انتهاء البعثة أو انتهاء العمل بالخارج بعد تقديم ما يثبت ذلك، ويكون الإعفاء للأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية المستعملة.

وأوضحت الجمارك، أن آخر سنة صنع يُسمح بدخولها 2016 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.

وأشارت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تضاف على قيمة السلع المستوردة من دول الخليج بنسبة 15% بالإضافة إلى رسوم الشحن ورسوم الجمارك وأي رسوم أخرى، وذلك إلى حين بدء تطبيق نظام الخدمات الإلكترونية بين دول الخليج.

وفي سياق متصل، أوضحت الجمارك السعودية أن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هي 3 أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريال عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 10%.

يشار إلى أن مؤسسة الجمارك السعودية أعلنت في مطلع يناير الماضي عن بدء أعمالها في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر، حيث استقبلت صباح أمس السبت عددًا من القادمين مع بدء افتتاحه، وتم إنهاء الإجراءات الجمركية، وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية المتبعة في جميع المنافذ.

جاء ذلك بعد الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.