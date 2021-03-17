شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة.. مقتل ثمانية أشخاص بالرصاص في ثلاثة مراكز تدليك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

قتل ثمانية أشخاص، الثلاثاء، في إطلاق نار بثلاثة مراكز تدليك مختلفة في ولاية جورجيا الأمريكية، وجرى توقيف شاب يبلغ 21 عاماً يشتبه أنه على علاقة بهذه الجرائم، وفق ما أفادت الشرطة ووسائل إعلام. ونقل موقع «أتلانتا جورنال-كونستتيوشن» عن شرطة مقاطعة شيروكي، أن أربعة أشخاص قتلوا بإطلاق نار في مركز «يونغز آيجان مساج» للتدليك بالقرب من آكورث، إحدى ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا. وأعلن مكتب رئيس شرطة المقاطعة على موقع «فيسبوك» أن «المشتبه بإطلاقه النار قيد التوقيف». من ناحية أخرى، أكدت شرطة أتلانتا بشكل منفصل العثور على أربع نساء مقتولات في مؤسستين للأعمال كشفت وسائل إعلام أنهما مركزا «غولد مساج سبا» و«آروما ثيرابي سبا» للتدليك في مدينة أتلانتا. وقالت إدارة الشرطة في بيان: «فور وصولهم، عثر رجال الشرطة على ثلاث نساء مقتولات داخل الموقع جراء جراح ناتجة عن أعيرة نارية». وأضافت أنه خلال تواجدهم في مسرح الجريمة، أُبلغ رجال الشرطة عن حصول إطلاق نار في موقع محاذ في الشارع نفسه، وعند استجابتهم عثروا على امرأة رابعة بدا أنها مقتولة بإطلاق النار عليها. وذكرت شبكة «سي إن إن» نقلاً عن الشرطة أن الضحايا الأربع في أتلانتا بدا أنهن آسيويات. وقال متحدث باسم شرطة أتلانتا: إن تسجيلات كاميرات المراقبة في المواقع الثلاثة التي حصل فيها إطلاق نار «تشير إلى أنه من المرجح للغاية أن المشتبه به لدينا هو نفسه»، مضيفاً أن محققين يعملون عن كثب «يقرون بشكل لا لبس فيه بين الترابط بين القضايا الثلاث». وعرّفت وسائل إعلام المشتبه فيه بأنه روبرت آرون لونغ، وهو يبلغ 21 عاماً ومحتجز لدى الشرطة.